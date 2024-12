cronaca

LUCCA Esplosione nella notte in una villetta nel borgo di Eglio in Garfagnana (Provincia di Lucca), probabilmente a causa di una fuga di gas. Secondo quanto riportato da La Nazione risultano disperse due persone. La casa e’ stata completamente demolita dall’esplosione e in seguito e’ divampato anche un incendio. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanze e elisoccorso, forze dell’ordine e vigili del fuoco.