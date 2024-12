Tentato omicidio, fermati un 22enne e due minori

il caso

PERUGIA Un 22enne e due minori sono in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio in concorso per un agguato tenuto giovedì sera nei confronti di un cittadino marocchino nei pressi della stazione ferroviaria di Perugia a Fontivegge. La vittima sarebbe stata colpita a bottigliate in testa e picchiata con calci e pugni. Le indagini congiunte della squadra mobile e dei carabinieri del capoluogo umbro hanno permesso di individuare gli aggressori grazie alle immagini della videosorveglianza e le testimonianze di persone presenti sul luogo dei fatti. Proprio le telecamere mostrano che in realtà come la vittima sia stata anche la prima persona a far partire l’aggressione colpendo a sua volta in testa uno degli aggressori. E’ stato denunciato per lesioni aggravate. I tre fermati si trovano in carcere a Perugia Capanne il maggiorenne e nel Centro di prima accoglienza di Firenze i due minori.