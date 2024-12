Grandi opere, ecco le priorità della manovra del governo

la legge di bilancio

ROMA Dove partiranno i cantieri secondo l’ultima manovra del governo? Nella legge di bilancio all’esame del Senato dopo il via libera alla Camera – l’approvazione finale è prevista il 28 dicembre – un maxiemendamento del leghista Roberto Molinari stabilisce una nuova ripartizione delle risorse, 12 miliardi circa, per le infrastrutture attraverso una riduzione di alcuni fondi – a esempio il Fsc con riferimento a risorse previste per Province, Città Metropolitane e Regioni in tema di manutenzione delle strade – e stanziamenti per nuovi beneficiari, come Ponte sullo Stretto, Anas ed Rfi. Con riferimento al Ponte sullo Stretto – opera “bandiera” del leader della Lega Matteo Salvini – il maxiemendamento prevede un fondo da 1,5 miliardi per coprire l’intero importo per la realizzazione della infrastruttura Calabria e Sicilia e 500 milioni per opere connesse come svincoli e collegamenti accessori: complessivamente per il Ponte il governo ha stanziato 15 miliardi. Anas avrà oltre 2 miliardi per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e il rinnovo della convenzione per 50 anni. L’emendamento Molinari poi prevede 200 milioni aggiuntivi per il collegamento Sibari-Catanzaro della Statale 106, oltre 700 milioni per interventi nel settore idrico. Quanto a Rfi il contratto di programma con il Mit è finanziato con 2,5 miliardi di nuovi fondi. Infine, la legge di bilancio ripristina 425 milioni per il completamento della terza linea della Metro di Roma.

