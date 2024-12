«Svenduto il mio yacht»: Briatore cita per danni i giudici

la querelle

ROMA Flavio Briatore vuole essere risarcito per la vendita del suo yacht Force Blue decisa dalla Corte d’Appello di Genova ed effettuata materialmente da un commercialista genovese in qualità di amministratore giudiziario. Lo scrive “Repubblica”. A quasi 15 anni dal sequestro, dopo aver ottenuto una definitiva assoluzione l’imprenditore ha citato per danni davanti al tribunale di Torino i giudici e il commercialista. La vendita avvenne agli inizi del 2021, lo yacht fu ceduto all’ex magnate della Formula Uno Bernie Ecclestone per poco meno di sei milioni di euro. Briatore chiede che la Presidenza del Consiglio, in solido con l’amministratore giudiziario lo risarciscano per la cifra di 12 milioni e 660mila euro. La cifra, secondo Briatore, costituisce la differenza tra la somma alla quale è stato venduto il panfilo e quella del suo reale valore. Il danno viene chiesto all’ufficio della premier Giorgia Meloni perché così prevede la legge del 1988. In caso il risarcimento venga concesso, la Presidenza del Consiglio potrà successivamente rivalersi sugli stessi magistrati della Corte d’Appello attraverso la Corte dei Conti.

