«Il caso Sala è un banco di prova per il governo italiano»

l’intrigo

ROMA Il caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta in Iran, “sta diventando un banco di prova per il governo italiano, che si ritrova coinvolto nella guerra ombra dell’Iran con gli Stati Uniti”. Lo scrive il Wall Street Journal in una corrispondenza dalla capitale italiana. Roma, secondo il quotidiano, “è sotto una crescente pressione interna per negoziare uno scambio di prigionieri, ma rischia di irritare Washington”. Se l’Italia libera l’uomo d’affari iraniano Mohammad Abedini, arrestato il mese scorso a Milano per conto degli Stati Uniti, scrive il Wsj, “rischia di far arrabbiare il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump – che dovrebbe rinnovare la sua strategia di ‘massima pressione’ sull’Iran – e di danneggiare lo sforzo di Meloni di posizionarsi come uno degli interlocutori preferiti di Trump in Europa”. Per la premier italiana, prosegue il giornale, “l’esito più conveniente sarebbe un accordo rapido per liberare Sala in cambio del rilascio di Abedini, prima che Trump entri in carica il 20 gennaio, dicono molti osservatori a Roma. Ma né il lento sistema giudiziario italiano, che deve valutare la richiesta di estradizione degli Stati Uniti, né i meccanismi interni del regime iraniano potrebbero raggiungere un risultato in tempo”.