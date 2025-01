Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti

la dea bendata

ROMA Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie T 378442 venduto a Pesaro. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie G 330068 venduto a Palermo. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando G 173817 venduto a Torino e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando S 185025 venduto a Dolo, in provincia di Venezia.

280 biglietti vincenti, aggiunto quello da 50mila euro

Anche per la Lotteria Italia 2024 sono stati confermati i premi di prima categoria così suddivisi: 1° premio 5 milioni, 2° premio 2,5 milioni, 3° premio 2 milioni, 4° premio 1,5 milioni e 5° premio 1 milione di euro. In totale il “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita” ha stabilito di attribuire 280 premi totali aggiungendo una categoria di 50 premi da 50.000 euro.

