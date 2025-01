Pensioni, l’Inps smentisce l’applicazione di nuovi criteri

il caso

ROMA L’Inps smentisce l’applicazione di nuovi requisiti pensionistici per come denunciato dalla Cgil. L’Istituto, si legge in una nota, garantisce che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate. A sua volta, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) osserva: “L’aumento dei requisiti per andare in pensione fatto trapelare in maniera impropria e avventata dall’Inps non ci sarà. Nel momento in cui si registrasse un aumento effettivo dell’aspettativa di vita, come Lega faremo di tutto per scongiurare questa ipotesi, esattamente come facemmo con la norma che bloccò l’aumento per l’aspettativa di vita nella riforma Quota 100”.

