Abedini è libero: l’ingegnere iraniano è stato rimpatriato

il caso

È stato liberato questa mattina poco dopo le 9, e sarebbe già arrivato a casa, Mohammad Abedini Najafabadi, l’ingegnere iraniano che era stato arrestato per l’estradizione lo scorso 16 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti. Da quanto si è appreso stamane, non appena arrivata la richieste di revoca della misura cautelare firmata dal Ministro Nordio, si è riunito d’urgenza un collegio della quinta Corte d’Appello che ha rimesso in liberà l’ingegnere 38enne, poco dopo decollato per Teheran. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha elogiato la cooperazione di tutte le parti interessate. Il ministero degli Esteri di Teheran ha confermato che Mohammad Abedini Najafabadi è rientrato in Iran, dopo essere stato rilasciato oggi in Italia. Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri, ha annunciato il rilascio del signor Mohammad Abedini Najafabadi, un cittadino iraniano detenuto in Italia, ed il suo ritorno in patria”, ha fatto sapere il ministero in una nota.

