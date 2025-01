Sparatoria in Iran: uccisi due giudici

dal mondo

Due giudici sono stati uccisi e un terzo ferito in un attacco a fuoco davanti al palazzo della Corte suprema di Teheran. Lo riferiscono i media statali. “Tre giudici della Corte suprema sono stati presi di mira. Due di loro sono stati martirizzati e uno è rimasto ferito”, riporta il sito web della magistratura Mizan Online, aggiungendo che “l’aggressore si è suicidato”. Le due vittime sono gli ayatollah Mohammad Moghiseh e Ali Razini che sono stati identificati dalla magistratura. I siti dell’opposizione hanno affermato in passato che Moghiseh era coinvolto in processi contro individui descritti come prigionieri politici.