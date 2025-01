«Gli investimenti Rfi per la Calabria migliore risposta alla sinistra ideologica»

l’intervento

ROMA “Anche i sindacati regionali riconoscono gli ingenti investimenti destinati alla Calabria (oltre che alla Sicilia) in aggiunta al Ponte, con oltre 38 miliardi di euro previsti da Rete ferroviaria italiana solamente per infrastrutture ferroviarie e Alta velocità, a partire dall’Av Salerno-Reggio Calabria, e dalla riqualificazione della linea Jonica”. Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con riferimento al piano di investimenti di Rfi di cui si occupa oggi il Corriere della Calabria. Salvini quindi aggiunge: “Sono opere che porteranno migliaia di posti di lavoro, oltre ad una ricaduta positiva su tutta l’economia locale e sullo sviluppo della mobilità territoriale. E’ la migliore risposta alla sinistra ideologica del ‘no a tutto’ che, in concreto, non fa nulla per sostenere la crescita del Mezzogiorno e dell’intero Paese. Avanti con la forza dei sì”.

