Alta velocità, 41 treni in ritardo sulla Roma-Firenze

IL CASO

Ritardi fino a un’ora per 41 treni ad alta velocità che viaggiano sulla linea Av Roma-Firenze. Dalle 10.55 alle 12.30 la circolazione è stata rallentata a causa di persone non autorizzate in prossimità dei binari, che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Ora il movimento è in graduale ripresa. Lo si legge su Infomobilità di Rfi. Alcuni mezzi sono stati instradati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Orte, come riporta Fs. Il treno FR9391 Torino Porta Nuova-Napoli Centrale oggi non si è fermato a Roma Termini.