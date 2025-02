Partita spettacolare al Ceravolo, il Catanzaro supera il Cesena nella sfida playoff

calcio serie B

CATANZARO Finisce 4-2 la partita spettacolare al Ceravolo tra Catanzaro e Cesena attestate in piena zona play-off. Il Catanzaro parte fortissimo e, nei primi dieci minuti, va avanti sul 2-0: prima segna Bonini da calcio d’angolo, alla sua quinta rete in campionato, dopo che Klinsmann aveva salvato su Iemmello; poco dopo è sfortunato Pieraccini nel deviare nella propria porta di testa nel tentativo di anticipare La Mantia. Il Cesena prova a rialzarsi con una conclusione alta di Donnarumma. Incredibile l’occasione sciupata da Bastoni che, a due passi dalla porta, colpisce prima il palo e poi sulla respinta spara alto. Il gol arriverà alla mezz’ora con un altro autogol, quello di Scognamillo, in spaccata per cercare di anticipare il tap-in di La Gumina. I giallorossi si ributtano avanti con Pagano, murato dal portiere avversario. E’ il preludio al terzo gol dei calabresi: cross di Brighenti e Iemmello, tutto solo, insacca di testa per la sua rete numero 12 con cui si porta in testa alla classifica cannonieri. Nel secondo tempo, il Cesena prova ad accelerare inserendo Francesconi, mentre Mangraviti sfiora il gol colpendo il palo esterno. I giallorossi dilagano su contropiede, confezionato dai due quinti: assist di Quagliata e gol di Cassandro. Ma non è finita, Antonucci sfrutta uno svarione difensivo e, appena entrato, insacca il 4-2. Cesena a trazione anteriore anche con Tavsan e Saric in campo, ma il risultato non cambia. Il Catanzaro vola al quinto posto, per il Cesena ennesima brutta battuta d’arresto in trasferta.

TABELLINO

CATANZARO-CESENA 4-2 CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini (44′ st Antonini); Cassandro, Pagano, Petriccione, Pontisso (14′ st Coulibaly), Quagliata (44′ st Situm); Iemmello (37′ st Biasci), La Mantia (14′ st Pittarello). In panchina: Gelmi, Borrelli, Ilie, Brignola, Ceresoli, Biasci, Seck, D’Alessandro. Allenatore: Caserta 7 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Pieraccini (9′ Francesconi), Prestia, Mangraviti; Ciofi, Berti, Mendicino (31′ st Saric), Bastoni (24′ st Tavsan), Donnarumma (24′ st Celia); Shpendi (24′ st Antonucci), La Gumina. In panchina: Pisseri, Montalti, Antonucci, Piacentini, Valentini, Manetti, Coveri. Allenatore: Mignani 5 ARBITRO: Galipò di Firenze RETI: 2′ pt Bonini, 10′ pt aut. Pieraccini, 30′ aut. Scognamillo, 38′ pt Iemmello, 22′ st Cassandro, 25′ st Antonucci. NOTE: spettatori 8514. Ammoniti: La Gumina, Brighenti, Donnarumma, Pigliacelli, Antonucci. Angoli 1-4. Recupero: 1′, 5′.

