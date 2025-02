«Sconvolgente attacco missilistico russo nel cuore di Odessa patrimonio Unesco»

gli orrori della guerra

ROMA “Un nuovo, sconvolgente attacco missilistico lanciato dalla Federazione Russa ha devastato il centro storico di Odessa. Nell’attacco sono rimaste ferite diverse persone, anche bambini. Al sindaco della città, Gennadiy Trukhanov, e al Governatore della Regione di Odessa, Oleh Kieper, ho espresso attraverso l’ambasciatore d’Italia in Ucraina, Carlo Formosa, la solidarietà e l’abbraccio commosso dei parlamentari che fanno parte del Gruppo di collaborazione bilaterale Italia-Ucraina della Camera dei Deputati”. Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, che presiede il Gruppo di Collaborazione Bilaterale Italia-Ucraina, anche a nome dei deputati che fanno parte del Gruppo: Giangiacomo Calovini, Ugo Cappellacci, Anastasio Carrà, Marco Pellegrini, Lia Quartapelle. “Il centro storico di Odessa è patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco e l’Italia è impegnata in un programma che mira proprio a ricostruire ciò che la Russia continua a distruggere deliberatamente senza alcun rispetto per le vite dei cittadini di Odessa e per la storia. Risale a tre mesi fa la visita che il Gruppo di collaborazione bilaterale fece a Odessa per verificare la situazione nella città e programmare nuovi interventi. Lo storico hotel Bristol, un capolavoro di fine Ottocento tra gli edifici simbolo della città dove alloggiò la delegazione della Camera dei deputati, è stato colpito: alcuni ospiti sono rimasti feriti ed è pressoché distrutto. È l’ennesimo sfregio a una città e a una nazione che da oltre tre anni subisce la barbarie di un attacco che non trova alcun legame con i principi di umanità e di rispetto del diritto internazionale”.

