Tredicenne morta dopo un incidente, l’automobilista va ai domiciliari

il caso

LECCO Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il 22enne che si trovava alla guida della Bmw finita contro un muro ad Abbadia Lariana (Lecco) prima dell’alba del 10 gennaio, e a bordo della quale si trovava Jennifer Alcani, 13 anni, morta in ospedale Lecco dopo sei giorni di agonia. E’ stata così accolta la richiesta della Procura di Lecco che era stata formalizzata ieri durante l’interrogatorio del giovane, che quel giorno era al volante dell’auto di proprietà della famiglia dell’amico di 19 anni che viaggiava accanto a lui. Jennifer invece era seduta dietro e, a detta le madre, sarebbe stata convinta a uscire di casa a sua insaputa, all’una di notte. Da qui anche una querela per sottrazione di minore nei confronti dei due giovani. Secondo la difesa del conducente, non vi sarebbero stati invece i presupposti per concedere la misura cautelare.