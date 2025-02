‘Ndrangheta a Cutro e la presunta talpa in procura a Catanzaro, chiusa l’inchiesta “Sahel” – NOMI

l’indagine

CATANZARO Sul territorio di Cutro insistono diverse cosche di ‘ndrangheta che tentano di inquinare il tessuto economico e sociale, attraverso le attività illecite classiche del sistema criminale calabrese: lo spaccio di droga e le estorsioni. L’allora procuratore facente funzioni della Dda di Catanzaro, Vincenzo Capomolla, nel corso della conferenza stampa convocata in Procura aveva svelato i dettagli dell’inchiesta denominata “Sahel“. Che ha colpito «un’associazione ‘ndranghetista operante a Cutro e un’altra dedita al traffico di droga subordinata alla prima». Al termine del blitz furono eseguite 31 misure cautelari. A distanza di mesi, l’inchiesta è ufficialmente chiusa.

La talpa in procura

Nell’elenco dei 54 indagati, figura anche Renato Guarnieri, in qualità di funzionario giudiziario in servizio alla Procura di Catanzaro che per l’accusa «senza farvi parte concorreva, dall’esterno, all’associazione ‘ndranghetistica cutrese, in particolare alla ‘ndrina Martino, collegata alla famiglia Grande Aracri, con il compito di fornire informazioni riservate su procedimenti penali in corso che interessavano la menzionata famiglia». Da quanto ricostruito da chi indaga, Carlo Verni – cognato del capo ‘ndrina Vito Martino, avrebbe rivelato «l’esistenza dì una attività di indagine, effettivamente che avrebbe potuto comportare degli arresti tra Crotone, Catanzaro e Papanice». (f.b.)

Gli indagati

AIELLO Angelo

ABBRUZZESE Antonio

BARBIERI Liliana

BARLETTA Domenico

BERLINGIERE Damiano

BERLINGIERI Massimo

BEVILACQUA Danilo

BRIZZI Giuseppe

BUONIFATI Giulio

COLACINO Antonio

DILETTO Domenico

DILETTO Pasquale

FERRAZZO Francesco

FERRAZZO Giuseppe

FIORENTINO Paolo

FRA IETTA Sergio

GENTILE Vittorio

GRIMALDI Giuseppe

GUALTIERI Paolo

GUALTIERI Raffaele

GUARNIERI Renato

IERARDI Salvatore

MARCHIO Benedetto

MARTIN DE OLIVEIRA Celia, detta “Nina”

MARTINO Francesco

MARTINO Salvatore

MARTINO Vito

MAUGERI Francesco

MAUGERI Mario

MIGALE RANIERI Giuseppe

MUSACCHIO Antonio

MUTO Antonio Pasquale

MUTO Giuliano (classe 1988)

MUTO Giuliano (classe 1998)

MUTO Giuseppina

MUTO Vito (classe 1966)

MUTO Vito (classe 1975)

OUVERIO Fedele

PARROTTA Giuseppe

PARROTTA Rosario

PASSALACQUA Angelica

PASSALACQUA Daniele

PASSALACQUA Fabio

PASSALACQUA Leonardo

PASSALACQUA Pino

PATITUCCI Patrick

PETA Salvatore

PLACANICA Stefano

POUCASTRESE Rosanna

SANTORO Matteo

SCANDALE Salvatore

SODARO Michele

VERNI Carlo

VERNI Veneranda

