Hamas, rilascio show di altri tre ostaggi

DAL MONDO

Hamas ha rilasciato oggi tre ostaggi israeliani dopo 16 mesi di prigionia nella Striscia di Gaza. Si tratta del quinto rilascio di ostaggi dall’entrata in vigore del cessate il fuoco tra il movimento islamico palestinese e Israele. Trasportati in camioncini, i tre uomini – Or Levy, 34 anni, Eli Sharabi, 52, e l’israeliano-tedesco Ohad Ben Ami, 56 anni – sono stati portati sul podio durante una cerimonia organizzata dai combattenti di Hamas a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Sono stati poi consegnati, come in ogni scambio dall’entrata in vigore del cessate il fuoco il 19 gennaio, alla Croce Rossa Internazionale che a sua volta li trasferirà alle autorità israeliane.

«Immagini scioccanti»

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito “scioccanti” le immagini del rilascio dei tre ostaggi (Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami), consegnati oggi dal movimento islamista palestinese Hamas nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco entrato in vigore il 19 gennaio. “Il governo di Israele si impegna a restituire tutti gli ostaggi e i dispersi”, conclude la nota.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha parlato di “crimine contro l’umanità” commentando le immagini dei tre ostaggi israeliani ripresi sul palco di Hamas e apparsi fisicamente provati, rilasciati questa mattina. “Ecco come appare un crimine contro l’umanità! – ha scritto Herzog su X -. Il mondo intero deve guardare direttamente Ohad, Or ed Eli, che tornano dopo 491 giorni di inferno, affamati, emaciati e addolorati, sfruttati in uno spettacolo cinico e crudele da vili assassini. Ci consola il fatto che vengano restituiti vivi alle braccia dei loro cari”.

I rilascio dei palestinesi

Intanto, Israele ha iniziato a rilasciare decine di detenuti palestinesi, oggi è attesa la liberazione di 183 detenuti, dopo la consegna di 3 ostaggi israeliani avvenuta questa mattina da Hamas, come parte dell’accordo sul cessate il fuoco di Gaza. Le forze israeliane stanno trasportando un gruppo di prigionieri palestinesi dalla prigione di Ofer in Cisgiordania per essere liberati a Ramallah.

Un altro gruppo di prigionieri parte dalla prigione di Keziot nel Negev e verrà rilasciato nella Striscia di Gaza. Questo quinto gruppo di prigionieri include 111 prigionieri catturati dalle forze israeliane a Gaza nel corso della guerra, mentre i restanti 72 erano stati arrestati negli anni precedenti. Lo riporta il Times of Israel.