Omicidio della baby-sitter, il compagno: «L’ho uccisa io»

il caso

MILANO Ha ammesso di aver nascosto il corpo in un borsone con le rotelle Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il 48enne accusato di avere ucciso la compagna, Jhoanna Nataly Quintanilla, e di aver occultato il cadavere. L’uomo che ha confessato davanti al gip Anna Calabi, ha però negato di aver fatto a pezzi il corpo. La borsa sarebbe proprio quella che nei filmati delle telecamere di sicurezza l’uomo trascina fuori dal palazzo in cui la coppia abitava, alla periferia del capoluogo lombardo. I carabinieri stanno cercando la valigia nella zona indicata dall’uomo, lungo la strada per Cassano d’Adda.

