Stasera parte Sanremo. Dario Brunori: «Lo vivo come un gioco»

SANREMO Apre stasera il Festival di Sanremo 2025, ma all’Ariston si prova da giorni. Ogni test sul palco del Festival diventa già spettacolo, e la prova generale andata in scena ieri davanti a giornalisti e addetti ai lavori (600 i posti del teatro che sono stati occupati quasi completamente), è stata l’anticamera della serata inaugurale. Non ci sono stati particolari intoppi, con gli artisti che hanno messo a punto esibizioni e arrangiamenti in vista della gara di stasera. L’unica a dover ripetere il proprio brano è stata Gaia, la prima a entrare in scena, costretta a fermarsi e ricominciare daccapo per un problema tecnico. Non è mancato l’imprevisto: dopo Francesca Michielin, caduta dalle scale dell’Ariston nei giorni scorsi di cui è testimone una fasciatura alla caviglia destra, è toccato a Kekko Silvestre dei Modà che è scivolato dalle scale dietro le quinte, per fortuna, senza grosse conseguenze. Dal punto di vista scenico, gli artisti hanno testato voce, luci e presenza, accompagnati dall’orchestra. A dirigere le operazioni Pippo Balistreri, direttore del palco quasi ininterrottamente dal 1981. Come di consueto, alcune interpretazioni hanno strappato consensi: su tutte quella di Simone Cristicchi, applaudito anche dai musicisti in platea, e quella intensa di Giorgia. Tra le sorprese della giornata, Gerry Scotti, domani accanto Carlo Conti (che ha offerto il braccio a Michielin e a Marcella Bella) come co-conduttore con Antonella Clerici, che ha fatto irruzione sul palco intonando “Knockin’ on Heaven’s Door” di Bob Dylan in un fuori programma nell’intervallo tra i due blocchi di prova. La novità è quella delle prove in ordine di uscita della prima serata che, quindi, se Carlo Conti non dovesse cambiare idea, partirà con Clara e si chiuderà con i The Kolors. In mezzo, in ordine d’apparizione Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama, Coma_Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Shablo con Guè, Joshua eTormento, Olly, Elodie, Massimo Ranieri, Tony Effe, Serena Brancale, Brunori Sas, Modà, Clara, Fedez, Lucio Corsi, Bresh, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Joan Thiele e Francesca Michielin.

Sanremo, Brunori Sas: «Io tra i preferiti? Non scommetterei mai su di me»

«Il primo Sanremo lo sto vivendo un po’ come un gioco, al momento sono molto divertito, ma so che quando salirò sul palco penserò che mi stanno vedendo tutti. Allora cercherò di pensare solo alle persone che hanno ispirato la mia canzone». Così Brunori Sas, parlando alla festa di Radio Italia a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo. E sui bookmaker che lo danno tra i favoriti, ha detto: «Io non avrei scommesso una lira su di me e continuo a dire che è meglio non scommettere su di me, ma c’è tanta gente che evidentemente ama il rischio, anche nel FantaSanremo mi mettono come capitano, non hanno capito che sarà una tragedia».

