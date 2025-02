il festival 2025

COSENZA Perché Brunori è Brunori. Un video messaggio carico di affetto da parte di amici, parenti e fan, e non solo da Cosenza e provincia. Il jingle è quello famosissimo di Sanremo ma in questa versione è tutto dedicato al cantautore calabrese, confezionato per diventare virale su Instagram. A guidare la carrellata di in bocca al lupo c’è la mitica Mammarella Sas. C’è l’amica che fa il tifo per lui davanti allo scoglio di Guardia, «vai lì e fai estremamente brutto!». Anche gli amici dell’Arca di Noè, la cooperativa sociale di Vadue in cui Brunori ha girato il videoclip del brano che canterà Sanremo, si unisce al coro e nel video tutti insieme gli ricordano che fanno il tifo per lui: «Tutta la Calabria è con te». Non resta che aspettare le 23 di stasera (qui la scaletta) per ascoltare “L’albero delle noci” dopo giorni di attesa, anticipazioni e giudizi (già) favorevoli.