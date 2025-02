Il messaggio di forza di Bianca Balti: voglio celebrare la vita

il personaggio

SANREMO “Grazie dell’affetto che ci avete dimostrato ieri sera, eravate 12 milioni, forse qualcosa in più, grazie”, dice Carlo Conti aprendo la seconda serata di Sanremo. Dalla galleria si leva un coro: “Sei bellissimo!”: Lui sorride: “ma ci vedete bene”. Poi con Alessandro Cattelan lancia subito, con il solito ritmo incalzante, la gara dei Giovani votati da Televoto, sala Stampa Tv e web e Sala Stampa Radio . Sono Alex Wyse e Settembre i primi due giovani a passare alla finale di domani in cui si scontreranno direttamente per la vittoria a inizio serata. Ma la serata si scalda con l’arrivo di Damiano David che rende omaggio, all’inizio della gara dei Big, a Lucio Dalla interpretando con eleganza il brano “Felicità” del grande cantautore in un suggestivo quadro in bianco e nero con l’attore Alessandro Borghi dedicato alle future generazioni. L’attesa è tutta per la co conduttrice Bianca Balti che stamattina ha messo subito in chiaro che all’Ariston è venuta a portare un messaggio di forza e di vita, dopo la chemioterapia per il tumore ovarico scoperto a settembre e i mesi difficili condivisi con i fan sui social, sempre con un messaggio di speranza. “Che emozione, sono felicissima di essere qua. Carlo, grazie ai tuoi occhi sento che valgo e che appartengo qua oggi all’Ariston stasera” ha detto a Carlo Conti. I suoi occhi, celeste chiarissimo, brillano quanto il sorriso, illuminando il volto bellissimo. Non ha alcun timore a mostrarsi senza capelli, sfolgorante in un abito celeste tutto piume. Brillante e divertente, una forza della natura. “Quando ho deciso di rispondere di sì alla chiamata per il festival – spiega Balti in conferenza stampa – ho detto subito: non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista. Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti, a fare competizione con Cristiano (Malgioglio, anche lui co-conduttore della serata con Nino Frassica), ma non perché non voglia raccontare il dolore, purtroppo lo vediamo ovunque ci giriamo. Voglio essere una celebrazione della vita, lo voglio vivere così. E anche quando mi viene un po’ di ansiettina, dico a me stessa: Bianca, sei venuta per divertirti. Potevo stare a letto e piangermi addosso e invece no: parleremo dei miei dolori in un’altra sede”.

