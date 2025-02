Consulta, eletti i quattro giudici mancanti

dal nazionale

Il Parlamento in seduta comune ha eletto i quattro giudici mancanti della Consulta. I nomi sono quelli di Francesco Saverio Marini, Roberto Cassinelli, Massimo Luciani, Maria Alessandra Sandulli. Il via libera è arrivato con l’intesa tra i partiti dopo 14 votazioni per un giudice e 5 per gli altri tre.

«Congratulazioni a Roberto Cassinelli, Massimo Luciani, Francesco Saverio Marini e Maria Alessandra Sandulli, eletti dal Parlamento nuovi giudici della Consulta. Garantiranno qualità e competenza all’interno di un organo delicato e di fondamentale importanza per la nostra Repubblica». Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.