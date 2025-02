Porti, Rixi: «Nelle Authority serve gente preparata. Presto sarò in Calabria»

l’annuncio

ROMA «Noi stiamo cercando di trovare una sintesi con i governatori, con tutti, certamente vogliamo gente preparata che abbia una visione». Lo ha detto il viceministro Edoardo Rixi oggi a Livorno, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle prossime nomine dei presidenti di autorità di sistema portuale. «Su quello – ha aggiunto – troveranno tutti assolutamente possibilità: se ad oggi non sono ancora partite le nomine è perché quello che si sta facendo, e non a caso sono oggi a Livorno, così come ero a Bari, Taranto a Ancona, sarò a Spezia domani e sarò la prossima settimana a Trieste e Venezia. Sarò poi a Cagliari quindi in Sicilia e in Calabria e a Napoli, è per trovare delle sintesi a rialzo e quindi fare in modo che il nostro sistema portuale sia un sistema portuale di qualità. Questo è interesse del governo e interesse dei territori, tutto il resto è interesse di chi vuol fare gossip».