Papa Francesco ricoverato al Gemelli per la bronchite

il fatto

ROMA Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Il Pontefice, dopo una mattinata di lavoro e di udienze a Casa Santa Marta, ha deciso di ricoverarsi a causa del persistere della bronchite. Sta per eseguire gli accertamenti e, da fonti vicine al suo entourage che sono con lui in ospedale, non si esclude, apprende l’Ansa, un ricovero fino a cinque giorni.

