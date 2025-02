Donna uccisa a botte a Marsala, fermato il figlio

il fatto

TRAPANI Fermato dai carabinieri un 51enne che avrebbe provocato la morte della madre. La procura di Marsala ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico del marsalese per il reato di omicidio preterintenzionale, ai danni della madre convivente. La donna è morta dopo tre giorni di ricovero all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala dove si era recata per un asserito avvelenamento da farmaci. La ricostruzione dei fatti ha permesso di accertare che la donna sarebbe invece morta per le gravi lesioni riportate a seguito delle percosse subite dal figlio nei giorni antecedenti dal ricovero. Il 51enne è stato condotto nel carcere di Trapani, in attesa della convalida del gip di Marsala.

