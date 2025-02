Delmastro condannato a 8 mesi

LE DECISIONE

Condannato a 8 mesi, pena sospesa, il sottosegretario Andrea Delmastro, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. È la decisione dei giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Roma dopo poco più di un’ora di camera di consiglio. Questa mattina la procura, con i pm Paolo Ielo, procuratore aggiunto all’epoca dell’inchiesta, e la pm Rosalia Affinito, aveva chiesto l’assoluzione per il sottosegretario, che ha assistito alla lettura della sentenza.

«Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi dimetto». Così il sottosegretario Andrea Delmastro dopo la condanna a otto mesi da parte del Tribunale di Roma con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito.