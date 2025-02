Cosa nostra, 19 arresti: c’è anche un deputato regionale

L’OPERAZIONE

C’è anche il deputato all’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Castiglione tra gli arrestati nel blitz antimafia scattato questa mattina ad opera dei carabinieri del Ros, coordinati dalla procura di Catania. In arresto è finito anche il consigliere comunale di Sicilia Futura a Misterbianco, Matteo Marchese. Castiglione, che guida il gruppo Popolari e autonomisti a Sala d’Ercole, è anche componente della commissione Antimafia di Palazzo dei Normanni.

Castiglione ha centrato l’elezione al Parlamento regionale alle elezioni del 2022 ottenendo 5.397 preferenze nel collegio provinciale di Catania. Secondo la procura di Catania, l’inchiesta avrebbe portato alla luce “un accordo” tra i vertici del clan mafioso Santapaola-Ercolano e Castiglione, che era candidato all’Ars nella lista Popolari e autonomisti e che era già presidente del consiglio comunale di Catania. “Castiglione avrebbe accettato la promessa di voti, promettendo a sua volta la realizzazione degli interessi del clan”, spiega la procura di Catania. Gli affari citati dai magistrati sono quelli relativi all’affidamento di lavori pubblici e servizi pubblici connessi alla gestione del cimitero di Catania. Nell’elenco degli arrestati figurano anche il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, e il consigliere comunale della cittadina catanese Salvatore Fornaro, vice presidente del Consiglio. Anche i due, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto l’appoggio elettorale di Cosa nostra in occasione delle Amministrative. Vitale e Fornaro facevano parte della lista ‘Ramacca costruiamo una bella storia’. L’accordo avrebbe previsto “l’impegno da parte degli affiliati di procurare voti a favore dei due politici in cambio dell’affidamento di lavori pubblici a ditte segnalate dalla stessa associazione mafiosa”.

I nomi

Le persone destinatarie di misura cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione denominata ‘Mercurio’ eseguita dai carabinieri del Ros su delega della Procura della Repubblica di Catania sono, oltre al deputato regionale Giuseppe Castiglione, di 46 anni, Antonino Bergamo; Emanuele Bonaccorso; Rosario Bucolo; Giuseppe Coco; Antonino Della Vita. Sono stati inoltre arrestati: Antonio Di Benedetto; Domenico Di Gaetano; Pierpaolo Luca Di Gaetano; Vincenzo Fresta; Salvatore Fornaro; Matteo Marchese; Ernesto Marletta; Rosario Marletta; Salvatore Mendolia; Salvatore Mirabella; Santo Missale; Vincenzo Rizzo; Nunzio Vitale. Nell’ambito della stessa operazione sono state sequestrate la ‘Società Nicotra Biagio Alessio’ e la ‘Onoranze Funebri San Marco’. (ANSA)