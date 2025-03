Meloni: i nostri soldati non andranno in Ucraina

il dibattito

ROMA “Sulla proposta di invio di soldati europei avanzata dalla Francia e dalla Gran Bretagna, l’Italia ha espresso le sue perplessità, secondo me è una cosa molto complessa nella realizzazione, non sono convinta dell’efficacia, è la ragione per la quale, come si sa, abbiamo detto che non manderemo i soldati italiani in Ucraina”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a XXI Secolo, su Rai 1. “Sicuramente è un momento nel quale tutti coloro che fanno delle proposte stanno facendo una cosa utile nel tentativo di cercare una soluzione”, sottolinea la premier.

