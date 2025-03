Crollo di una palazzina a Bari, 74enne salvata dalle macerie dopo 24 ore

il lieto fine

E’ stata estratta dalle macerie ed è apparsa in buone condizioni Rosalia De Giosa, di 74 anni, la donna dispersa da ieri nel crollo della palazzina a Bari. Il recupero è stato accompagnato da un lungo applauso liberatorio da parte dei vigili del fuoco e dei presenti.

La donna è stata portata in barella a bordo di un’ambulanza che è ripartita a sirene spiegate alla volta del Policlinico. L’applauso emozionato che ha salutato l’estrazione ha accompagnato tutto il percorso della barella verso l’ambulanza. Sul posto, oltre ai soccorritori e tutti i tecnici che hanno operato in queste ore, c’è anche il sindaco di Bari, Vito Leccese che ha definito ‘veri eroi’ i vigili del fuoco. “Spero che le condizioni generali della signora Rosalia siano tali da poter gioire pienamente in questo momento”, ha aggiunto.