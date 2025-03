«Le donne sono il cuore della nostra società»

8 MARZO

«Coraggiose, instancabili, determinate: le donne sono il cuore pulsante della nostra società. Ogni giorno, con forza, talento e dedizione, costruiscono, innovano e ispirano». Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Festa della Donna.



«A voi, donne della Difesa, esprimo il mio personale riconoscimento per il contributo alla sicurezza del nostro Paese. Avete anche un’ulteriore responsabilità: essere d’ispirazione per le nuove generazioni che vorranno percorrere il vostro stesso cammino al servizio delle istituzioni, per fare sempre la differenza e per guidare il nostro operato per un futuro di rispetto, professionalità e collaborazione. Buon 8 marzo a tutte le donne». Questo uno dei passaggi del messaggio inviato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della Giornata Internazionale della donna.



«In occasione della Giornata internazionale della donna, ribadiamo l’impegno per un’istruzione che garantisca pari opportunità e valorizzi i talenti di ogni studentessa». Lo scrive sui social il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. «Rispetto e valorizzazione delle donne iniziano a scuola. Un augurio a tutte le donne e un ringraziamento particolare a quelle che lavorano nella e per la scuola italiana», aggiunge.