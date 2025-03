Per il Papa «lieve miglioramento, buona risposta alla terapia»

il bollettino medico

ROMA “La notte è stata tranquilla, il Papa riposa”. Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede dopo che ieri, all’inizio della quarta settimana al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale, il bollettino medico ha indicato che il Pontefice è in “graduale, lieve miglioramento”, e per la prima volta i medici, che comunque non sciolgono ancora la prognosi, parlano di “buona risposta alla terapia”. “Le condizioni cliniche del Santo Padre negli ultimi giorni sono rimaste stabili e, di conseguenza, testimoniano una buona risposta alla terapia”, dicono infatti nel bollettino medico diffuso, a due giorni dal precedente, sottolineando che “si registra pertanto un graduale, lieve miglioramento”.

