“Effetto Nicholas”, un documentario di speranza

ROMA Nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto proiezione in anteprima del documentario “Effetto Nicholas”, Nicholas Green, il bambino statunitense di 7 anni ucciso nell’ottobre 1994 sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria mentre era diretto in Sicilia per una vacanza. L’auto su cui viaggiava con la famiglia venne scambiata per quella di un gioielliere nel mirino della ‘ndrangheta. Alla sua morte, i genitori autorizzarono il prelievo e la donazione degli organi: ne beneficiarono sette italiani, di cui tre adolescenti e due adulti, mentre altri due riceventi riacquistarono la vista grazie al trapianto delle cornee. A portare un indirizzo di saluto la vicepresidente della Camera, Anna Ascani. «Oggi – ha detto la Ascani – è una occasione straordinaria per la Camera per aprire una finestra preziosa su un tema id cui parla molto poco ma che è vitale. Ripercorriamo una storia di più di 30 anni fa ma è una storia di oggi, la storia drammatica di un bambino attraverso il quale però si salvano delle vite. Purtroppo la morte attraversa questa famiglia nella maniera più drammatica, e la voce di un padre e di chi ha perso un figlio ci commuoverà, ma scopriamo anche che una vicenda drammatica è diventata possibilità di vivere per altre persone. Questo accade oggi con la possibilità della donazione degli organi. E’ importante parlarne e parlarne con le scuole e gli studenti perché la sensibilizzazione su questo tema significa poter salvare molte vita. è fondamentale. Da quella vicenda molte cose sono cambiate, si è incominciato a parlare della cultura della donazione in modo nuovo, ma non si è ancora fatto abbastanza, se è vero – ha concluso Ascani – che quest’anno abbiamo raggiunto il picco negativo di persone che al rinnovo della carta di identità hanno detto no alla possibilità della donazione». A intervenire poi Luigi Del Plavignano, direttore Rai Documentari, Leonardo Pasquinelli, ceo Endemol Shine, Francesco Pincelli, produttore Endemol Shine. Quindi un saluto in videomessaggio da parte di Reginald Green, padre del bambino statunitense. (c. a.)

