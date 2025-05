«La pace sia con voi», il primo messaggio di Papa Leone XIV

l’affaccio del pontefice

ROMA Nel conclave più eterogeneo della storia, è stata preponderante la scelta di Papa Prevost. Difatti grazie al suo incarico di Prefetto del Dicastero dei Vescovi, è stato, in questo Conclave, insieme al​ cardinale Parolin, l’unico a conoscere tutti i cardinali presenti. Importante l’appoggio dei Cardinali Statunitensi che aldilà delle visioni diverse si sono uniti sul nome di Prevost.

Il primo affaccio

«La pace sia con voi, una pace disarmata e disarmante». Il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost visibilmente commosso, ha salutato i fedeli con la mano. «La pace entri nel nostro cuore e raggiunga tutti, andiamo avanti mano nella mano, continuiamo a costruire ponti». «Grazie a Papa Francesco». Così Papa Prevost ha voluto ringraziare il suo predecessore, Jorge Mario Bergoglio. «Voglio ringraziare anche i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini», dice Leone XV che poi in lingua spagnola saluta tutti i fedeli sudamericani presenti. «Il mondo ha bisogno della luce di Cristo, l’umanità necessità di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire ponti, con il dialogo, con l’incontro. Unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace» prosegue il Santo Padre. «Vogliamo essere una Chiesa sinodale vicina a coloro che soffrono. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino. Vorrei pregare con voi per questa nuova missione per tutta la Chiesa. Per la pace nel mondo». (redazione@corrierecal.it)







