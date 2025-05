Bus scolaresca contro un tir, morta una maestra

il dramma

Un morto e tre feriti. E’ questo, al momento, il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 16:30 di oggi nella Galleria Lomazzo sulla Pedemontana nel tratto tra A36 e l’A8 dove un pullman, con a bordo anche bambini, ha tamponato un camion, coinvolgimento successivamente altri quattro veicoli. A intervento ancora in corso, secondo quanto riferisce Areu, l’unica persona deceduta è una insegnante che si trovava a bordo con la scolaresca. La donna sedeva accanto all’autista, ferito in maniera grave, ed è rimasta incastrata nelle lamiere. Tra gli altri passeggeri due minorenni sono stati portati in codice giallo uno all’Ospedale Sant’Anna di Como e uno, anch’esso in codice giallo, all’ospedale di Monza con l’Elisoccorso. Il guidatore è stato invece ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese. Altri pazienti sono in fase di valutazione e trattamento in posto. Sul luogo sono intervenuti l’elisoccorso, 2 automediche, due auto infermieristiche, otto ambulanze, tre furgoni Areu per supporto logistico, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.