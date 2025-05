Il decreto cittadinanza è legge: stretta sullo ius sanguinis

le nuove norme

Via libera dell’Aula della Camera al decreto cittadinanza. I si sono stati 137, i no 83 e 2 gli astenuti. Il provvedimento, in seconda lettura, è legge. Prevede, tra l’altro, una stretta sulla doppia cittadinanza e che gli italo-discendenti nati all’estero possano avere il passaporto italiano per ‘ius sanguinis’ solo fino a due generazioni, cioè non oltre un genitore o un nonno nato in Italia.

