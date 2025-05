Piogge e temporali, poi alta pressione per il ponte del 2 giugno

le previsioni meteo

ROMA Nelle prossime ore attese piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni Peninsulari del Sud. Entro il pomeriggio instabilita’ in aumento con fenomeni localmente anche a carattere di temporale su Abruzzo, Lazio, Campania e Calabria. Condizioni meteo decisamente piu’ stabili altrove con nuvolosita’ e ampie schiarite. Con l’arrivo del weekend, e del ponte del 2 giugno, il campo di alta pressione sull’Europa occidentale guadagnera’ terreno verso est portando tempo piu’ stabile e temperature in rialzo su gran parte dell’Italia. Attesi valori localmente anche superiori ai +30 gradi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che pero’ all’inizio della prossima settimana mostrano anche correnti instabili verso l’Europa centrale con possibile coinvolgimento del Nord Italia, specie settori alpini, dove non mancherebbero temporali. Previsioni meteo per oggi. Al Nord. Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione attesa nelle ore serali con tempo asciutto e ampie schiarite. Al Centro. Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro, salvo residue piogge sull’Abruzzo. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, isolati acquazzoni in sviluppo sul Lazio. In serata e nottata tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. Al Sud e Sulle Isole. Nuvolosita’ in transito al mattino sulle regioni Peninsulari del Sud con piogge e acquazzoni sparsi, specie sui settori adriatici, piu’ asciutto sulle Isole Maggiori.

Nel pomeriggio tempo in graduale miglioramento salvo residue precipitazioni sulla Calabria. Ampie schiarite ovunque dalla serata. Temperature minime in generale rialzo, massime in lieve calo su medio adriatico e Sud, in aumento altrove. Previsioni meteo per domani. Al Nord. Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli che risulteranno prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione attesa tra la sera e la notte con tempo asciutto e cieli sereni su tutti i settori. Al Centro. Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli pienamente soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le ore pomeridiane, salvo innocui addensamenti pomeridiani in Appennino. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di stabilita’ diffusa con prevalenza di cieli sereni ovunque. Al Sud e sulle Isole. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio poche variazioni con cieli per lo piu’ soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta la Penisola.

