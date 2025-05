Tucci confessa: «Martina mi ha negato un abbraccio, l’ho colpita con una pietra»

il femminicidio

«Erano saliti nell’ex abitazione del custode per parlare, per avere un confronto». Così l’avvocato Mario Mangazzo, difensore del 18enne Alessio Tucci reo confesso dell’omicidio della 14enne Martina Carbonaro, riferendo quanto detto dal 18enne al gip del Tribunale di Napoli Nord nel corso dell’udienza di convalida del fermo che si è tenuta questa mattina nel carcere di Poggioreale a Napoli. Durante questo “confronto”, ha raccontato Tucci al gip, la ragazza ha rifiutato un suo abbraccio: «Lui a quel punto ha avuto uno scatto d’ira e l’ha colpita con una pietra», aggiunge l’avvocato.

Tucci ha parlato di “uno scatto d’ira” e di “tre colpi” inferti alla ragazza, che “ha perso i sensi quasi subito”. Ha poi dichiarato che “non respirava più” quando ha coperto il suo corpo con degli stracci presenti nell’appartamento abbandonato. Per il numero dei colpi inferti, secondo l’avvocato, «non c’è stato accanimento».