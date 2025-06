Ricevimento 2 giugno, Mattarella incontra gli studenti dell’alberghiero di Villa San Giovanni

la preparazione

ROMA Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato nei Giardini del Quirinale le alunne e gli alunni degli Istituti alberghieri di diverse regioni d’Italia che, in occasione della Festa della Repubblica, partecipano alla preparazione del ricevimento in programma questa sera. Il Capo dello Stato ha consegnato loro una targa a testimonianza di questa esperienza di formazione. Gli Istituti vengono selezionati dal ministero dell’Istruzione e del Merito seguendo un principio di turnazione su base regionale. Ogni anno, per prepararsi all’evento, gli studenti collaborano con la Struttura ristorazione e ricevimenti e con il Servizio di accoglienza e di ospitalità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica già diverse settimane prima del tradizionale appuntamento. Quest’anno, le scuole selezionate sono state: l’Istituto d’istruzione superiore ”E. Maggia” di Stresa in Piemonte; l’Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ”Bernardo Buontalenti” di Firenze in Toscana; l’Istituto istruzione superiore ”Crocetti Cerulli” di Giulianova in Abruzzo; l’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ”Vincenzo Gioberti” di Roma nel Lazio; l’Istituto professionale alberghiero turistico ”Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni in Calabria.