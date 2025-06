Accoltellati e uccisi in casa: due morti a Bologna

IL FATTO DI SANGUE

Due uomini sono stati trovati morti in casa a Bologna dopo essere stati uccisi con un coltello. Si tratta di una coppia di conviventi, incensurati. Le vittime sono Luca Gombi, 50 anni, nato a Bologna e Luca Monaldi, 54 anni, nato ad Arezzo. Il primo è stato eviscerato, dopo una profonda ferita all’addome, l’altro è stato sgozzato. È successo in una casa di Piazza dell’Unità, quartiere Bolognina, appena fuori dal centro storico. La Polizia è intervenuta sul posto attorno alle 8 e sta indagando nella rete dei conoscenti dei due uomini. La polizia scientifica è al lavoro da questa mattina nell’appartamento di Piazza dell’Unità, dove entrambe le vittime abitavano, per i rilievi del caso.