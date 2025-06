l’impatto

NAPOLI A causa di un incidente è provvisoriamente chiusa la carreggiata, in direzione Reggio Calabria, della Ss18 ”Tirrena Inferiore”, in corrispondenza del territorio comunale di Salerno. Lo fa sapere Anas precisando che il tamponamento -avvenuto al km 58,300- ha coinvolto una moto ed un’auto e ha causato il ferimento grave di due persone che sono state trasportate in ospedale dal soccorso sanitario. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine.

