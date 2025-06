Ponte sullo Stretto, Salvini: «Si parte, sarà un acceleratore per altre opere»

l’annuncio

ROMA «Alla domanda se il Ponte si fa o no, la risposta finale è sì: si parte. E’ una grande opera infrastrutturale e ingegneristica. Il manufatto per il ponte è meno della metà del costo dei 13 miliardi e mezzo, perché il ponte ha il vantaggio che calamiterà venti chilometri di strade, ferrovie e metropolitane in Sicilia e altrettanti Calabria», così Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in occasione del convegno “Il futuro è ancora verde?” organizzato da Il Tempo. «Ad esempio, nascerà la metropolitana dell’area dello Stretto: mezzo milione di persone, cioè tre fermate a Messina. Una metropolitana si porta in dote: palazzetti dello sport, marine private, rifacimenti di interi quartieri, parchi e aree culturali». «Il ponte è un acceleratore di sviluppo e mi permette di “stressare” Rete Ferroviaria Italiana per completare velocemente la progettazione dell’alta velocità fino a Reggio Calabria; mi permette di “stressare” l’Anas per fare i lavori per arrivare sulla Palermo-Catania-Messina. Perché è chiaro che il Ponte da solo, senza tutto quello che c’è in Sicilia e in Calabria, sarebbe una grande opera di ingegneria non risolutiva». «Il Ponte, insieme ai 40 miliardi che stiamo investendo sulle due sponde, ti permette di arrivare più velocemente in treno, in macchina, in moto, in camper, da Palermo a Berlino. Quindi il non avere il Ponte renderebbe vane le decine di miliardi che stiamo investendo sugli altri territori».