dati in aggiornamento

A urne chiuse per i referendum l’affluenza nazionale, in base ai primi dati, è al 29,15%. È quanto emerge dal sito del Viminale quando sono state esaminate 27.943 sezioni sul totale 61.591.

In Calabria, quando sono state scrutinate 1.601 sezioni su 2.406, l’affluenza è al 22,68%.

In aggiornamento