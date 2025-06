Italia-Gattuso, il matrimonio è vicino

gli ultimi dettagli

La panchina della Nazionale italiana potrebbe presto avere un nuovo inquilino, e il nome caldo resta quello di Gennaro Gattuso. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma l’intesa sembra sempre più vicina. Il tecnico calabrese, reduce da diverse esperienze in Italia e all’estero, ha avuto un lungo confronto con Gigi Buffon, attuale capo delegazione azzurro, e nelle prossime ore è atteso a Roma per un incontro decisivo con l’ex compagno di squadra e con l’avvocato Viglione. Tutto lascia pensare che il presidente della Figc, Gabriele Gravina, possa ufficializzare la scelta a breve.

La Federazione sembra puntare su Gattuso non solo per il suo carisma e la sua grinta, ma anche per la capacità di incarnare quei valori identitari che oggi, in un momento delicatissimo, servono come fondamenta per un nuovo progetto. Dopo un avvio stentato nelle qualificazioni al Mondiale 2026, l’Italia è già con le spalle al muro: serve una scossa e, soprattutto, serve un gruppo che ritrovi il senso di appartenenza alla maglia azzurra.

Al centro delle trattative non ci sarebbero, al momento, le questioni economiche. L’attenzione è piuttosto rivolta alla composizione dello staff tecnico. Gattuso vorrebbe portare con sé i suoi collaboratori di fiducia, come Gigi Riccio, ma la Figc spinge per integrare lo staff con figure interne o profili legati alle Nazionali giovanili. Tra i nomi sul tavolo ci sono quelli di Bernardo Corradi e Alberto Bollini, ma anche suggestioni legate a campioni del mondo del 2006, come Marco Materazzi, Gianluca Zambrotta, e persino Alessandro Del Piero, da poco abilitato come allenatore.

L’intervista all’ex ct Mancini

Intanto, sullo sfondo, riemerge il nome di Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico, oggi lontano dal progetto azzurro, ha recentemente parlato con rammarico della sua decisione di lasciare la Nazionale nell’agosto di due anni fa. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha ammesso che una maggiore comunicazione con Gravina avrebbe potuto cambiare le cose. «Se avessimo chiarito prima alcune situazioni, forse oggi sarei ancora lì. È una colpa che mi attribuisco», ha detto Mancini, esprimendo il rimpianto di non aver potuto continuare dopo il trionfo all’Europeo. Ma oggi il tempo guarda avanti, e la panchina azzurra è pronta a voltare pagina. Con ogni probabilità, sarà Gattuso a raccogliere la sfida di riportare l’Italia sul palcoscenico mondiale. Il tempo stringe, e il Mondiale del 2026 non può aspettare.

