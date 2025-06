Gattuso ct della Nazionale, lunedì l’annuncio?

trattativa alle battute finali

ROMA Rino Gattuso sarà con ogni probabilità (il caso Ranieri insegna) il prossimo allenatore della Nazionale italiana. Lunedì l’annuncio. Lo scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport. Il presidente federale Gravina ha sentito più volte Gattuso al telefono. Colloqui per conoscere idee, nomi, progetti. Sui tempi dell’accordo non ci sono margini: la Figc propone un anno, più opzione, per non legarsi con un triennale se le cose non dovessero prendere una piega positiva. Lo stipendio non dovrebbe superare i due milioni, come quello di Spalletti. L’ex ct azzurro, Cesare Prandelli, sarà responsabile di un progetto per il futuro di tutte le Nazionali. Al centro di tutto, secondo il progetto raccontato dalla rosea, c’è il progetto per la nuova Italia. Progetto che passa da una “squadra” di simboli azzurri (Buffon, Gattuso, Bonucci, Barzagli) e, in parallelo, dalla nascita di una figura, il responsabile tecnico, che curerà i settori giovanili con metodologie e tecnica di cui beneficeranno le Under (il cui responsabile sarà sempre Maurizio Viscidi). Prandelli farà inoltre da collegamento con la Nazionale A. Meglio “responsabile” che “direttore” per evitare equivoci sul suo ruolo.

