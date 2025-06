Agricoltura, 52 milioni tra emergenze zootecniche e innovazione digitale

i provvedimenti

ROMA Confagricoltura apprezza i due stanziamenti autorizzati dal Consiglio dei Ministri in favore del settore: ulteriori 5 milioni di euro a supporto degli allevatori colpiti dalla Peste Suina Africana e 47 milioni di euro (per l’anno in corso) come incremento al Fondo per l’innovazione in Agricoltura.

La Confederazione ribadisce che gli imprenditori agricoli non possono essere lasciati soli sia nell’affrontare i danni relativi alle epizoozie – così come quelli legati ai cambiamenti climatici – sia nella transizione digitale, fondamentale per ottimizzare le risorse in favore della sostenibilità ambientale ma onerosa.

Le due misure appena approvate rappresentano un supporto concreto e vanno, dunque, nella giusta direzione: quella della tutela del reddito degli imprenditori agricoli, ogni giorno esposti a rischi e costantemente impegnati per la sicurezza alimentare di tutti.

