La rappresaglia dell’Iran: missili contro basi Usa

il conflitto

ROMA La tv di Stato iraniana ha annunciato l’inizio della operazione ‘Glad Tidings of Victory’ contro le forze americane nella base aerea Al-Udeid in Qatar. Sei missili balistici sono stati lanciati contro le basi Usa in Qatar. Esplosioni sono state udite a Doha. Secondo diverse immagini circolate in rete, la contraerea è entrata in azione per intercettare i missili su Doha. Secondo Osint613, l’account X spesso talvolta rilanciato anche dalla Casa Bianca, Teheran ha lanciato altri missili verso la base americana di Ai Assad in Iraq. I media hanno anche riferito che lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti è stato chiuso. Anche il Bahrein e il Kuwait hanno temporaneamente sospeso il traffico aereo.

Trump: Teheran ci ha preavvisato

“L’Iran ha ufficialmente risposto alla nostra distruzione dei loro impianti nucleari con una reazione molto debole, come ci aspettavamo, e che abbiamo contrastato in modo molto efficace. Sono stati lanciati 14 missili: 13 sono stati abbattuti e uno è stato “liberato”, perché diretto in una direzione non minacciosa. Sono lieto di annunciare che nessun americano è rimasto ferito e che i danni sono stati pressoché inesistenti. Soprattutto, si sono liberati completamente dal loro “sistema” e, si spera, non ci sarà più odio. Voglio ringraziare l’Iran per averci avvisato tempestivamente, il che ha permesso di non perdere vite umane né di ferire nessuno. Forse l’Iran può ora procedere verso la pace e l’armonia nella regione, e incoraggerò con entusiasmo Israele a fare lo stesso”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su suo social.

Khamenei: non ci sottometteremo

“Non abbiamo fatto del male a nessuno. E non accetteremo alcuna molestia da nessuno, in nessuna circostanza. E non ci sottometteremo alle molestie di nessuno. Questa è la logica della nazione iraniana”. Lo scrive la Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, dopo l’attacco missilistico contro la base Usa in Qatar. Sul suo account X Khamenei ha pubblicato la sua dichiarazione e anche un’immagine di una bandiera statunitense in fiamme.

