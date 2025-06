È morto Alvaro Vitali, addio al Pierino del cinema italiano

l’icona della comicità

ROMA E’ morto a Roma nel tardo pomeriggio Alvaro Vitali, attore e comico italiano amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all’italiana. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva, come aveva dichiarato l’ex moglie Stefania Corona in un’intervista ai media di qualche giorno fa.

