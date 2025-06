Pacchetti turistici, se la Ue mette i (giusti) paletti

la Direttiva

BRUXELLES Il voto favorevole avvenuto oggi in commissione IMCO del Parlamento europeo, ha fatto sì che il testo sia equilibrato a tutela di consumatori e agenzie di viaggio italiane.

Tra le novità più rilevanti figurano la semplificazione della definizione di “pacchetto”, ora chiaramente distinta dai contratti di viaggio collegati per ridurre gli adempimenti burocratici; la soppressione, all’articolo 5-bis, dei vincoli percentuali e temporali sugli acconti, che tornano a essere determinati liberamente dalle parti secondo prassi di mercato; all’articolo 12 è stato introdotto il termine oggettivo per individuare le circostanze inevitabili e straordinarie, mentre gli avvisi delle autorità costituiscono ora un semplice elemento di valutazione e non più causa automatica di recesso. Resta facoltativo l’utilizzo dei voucher, cedibili gratuitamente una sola volta previa autorizzazione del viaggiatore; tempi certi per la gestione dei reclami, con sette giorni lavorativi per la conferma di ricezione e trenta per la risposta motivata, mentre i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie restano volontari; infine, un termine di ventiquattro mesi per il recepimento, così da consentire alle imprese un adeguamento graduale e senza impatti sull’operatività corrente.

«Abbiamo portato la voce dell’Italia in Europa, ottenendo sia una normativa più snella sia garanzie più solide per chi viaggia. Un ringraziamento particolare a Giovanni Calabrese, assessore della regione Calabria con delega al Turismo, per l’impegno profuso nel trasformare le esigenze del territorio in soluzioni concrete. Le sue indicazioni sono state portate all’attenzione dei colleghi e dopo un lungo lavoro siamo riusciti a inserire nei compromessi tutte le modifiche che hanno reso il testo equilibrato», afferma l’europarlamentare Denis Nesci, proseguirà la collaborazione istituzionale nelle fasi di stesura definitiva affinché il nuovo quadro regolatorio coniughi competitività delle imprese e tutela effettiva dei consumatori.

