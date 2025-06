Vannacci: «Il Ponte sullo Stretto importante anche per fini militari»

il commento

ROMA «Il ponte è un’infrastruttura fantastica, è un progetto che si sta realizzando». A dirlo è Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, a Messina per un incontro del partito. «Sarà una fortuna per tutta l’Italia, – prosegue – soprattutto per il Meridione, per la Sicilia e per la Calabria e sarà una infrastruttura che garantirà mobilità e sicurezza». «Si parla dell’aumento delle spese militari e con la Military mobility, che è uno dei programmi principali della Nato, il ponte darà la possibilità di garantire lo spostamento di equipaggiamenti, mezzi da una parte all’altra dell’Europa», ha concluso.