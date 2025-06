Storico bronzo per le azzurre agli Europei

basket femminile

ROMA Voleva la ciliegina sulla torta, ed è arrivata. Dopo trent’anni le azzurre del basket tornano sul podio europeo: al Pireo l’Italia di coach Andrea Capobianco conquista il bronzo, una medaglia che sa di impresa, intanto perché ha messo fine a un digiuno così lungo (l’argento conquistato a Brno tre decenni fa appunto) e poi perché nella finalina per il terzo posto le azzurre hanno dominato sulla Francia, battendo le vice campionesse olimpiche 69-54. Un risultato che la nazionale ha costruito durante il mese di raduno e poi a Bologna nel girone vinto a punteggio pieno. L’Italia non superava la Francia proprio da Brno 1995 e con questo terzo posto torna a occupare un posto ai vertici continentali e si assicura l’accesso al torneo pre-Mondiale che si giocherà a Marzo del prossimo anno 2026 e che mette in palio i pass per la rassegna iridata. Un successo di squadra, una grande prova anche difensiva che infatti ha costretto le transalpine a un punteggio non nei loro standard; miglior marcatrice tra le azzurre Cecilia Zandalasini con 20 punti (ha superato quota 1000 in azzurro). In doppia cifra anche Costanza Verona (11) e Lorela Cubaj (10). Alla sirena è scattata la festa, emozione e lacrime. «Non ho parole, è stato incredibile. Abbiamo fatto una gara di altissimo livello dimostrando maturità, costanza e voglia di aiutarci – le parole della MVP Zandalasini -. La volevamo più di loro questa medaglia e si è visto. Non ci siamo fatte distrarre rimanendo sul pezzo, forse c’è stata un po’ di agitazione negli ultimi tre minuti ma sono molto orgogliosa di tutte le mie compagne». «E’ un’emozione grandissima – dice la capitana Laura Spreafico – tutto è nato dalla delusione dell’ultimo europeo, ma le amarezze fortificano ed eccoci qui. Ora bisogna restare su questi livelli, vogliamo dimostrare il nostro valore». Esulta il presidente della federbasket, Gianni Petrucci: «Una medaglia che mettiamo al collo di Achille Polonara. Uno splendido bronzo meritatissimo perché certifica l’eccellente lavoro svolto in questi mesi da Capobianco, tecnico al quale la Federazione si affida da tanti anni. Ringrazio di cuore le azzurre per come hanno interpretato questo Europeo, in campo e fuori. La Nazionale ha avvertito il grande affetto che in questi giorni è arrivato dall’Italia: tutti hanno raccontato il bellissimo viaggio di questa squadra, che ha risalito tante posizioni nel Ranking continentale ed è un gruppo giovane. Il futuro è dalla nostra parte». «Dedico questa vittoria a Gaetano Laguardia e a Giustino Altobelli, due figure fondamentali per me e che ora sicuramente stanno gioendo da qualche parte. E’ un successo incredibile ed è tutto delle giocatrici che hanno creduto nel nostro lavoro dal primo giorno di raduno, senza abbassare mai la guardia. E’ una gioia immensa, che condivido con tutta la struttura federale che ci ha messo nelle condizioni migliori». E l’Italbasket torna sul podio dopo 30 anni.

Foto Ansa

