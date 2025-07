Cosenza, controlli straordinari nell’area delle Autolinee in centro città

Prevenzione e sicurezza

COSENZA A Cosenza continuano incessanti i controlli straordinari della cosiddetta operazione “Alto Impatto”, da tempo avviata in provincia dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, a seguito di Riunione Tecnica di Coordinamento in sede di Prefettura. In particolare, equipaggi delle tre Forze di Polizia, congiuntamente, effettuano settimanalmente servizi straordinari di prevenzione presso aree e località individuate. Nella serata di ieri, la Questura di Cosenza, con equipaggi della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” della Polizia di Stato, equipaggi del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cosenza ed equipaggi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, ha effettuato un incisivo servizio di “Alto Impatto” presso l’area delle Autolinee del centro cittadino. In stretta sinergia operativa il personale impiegato ed i Militari, nel corso dell’intera serata hanno effettuato posti di controllo, monitorato persone sottoposte agli obblighi di legge ed elevato sanzioni al Codice della Strada. Di seguito, i dati complessivi dell’attività svolta: 190 persone identificate, di cui 52 cittadini extracomunitari; 84 veicoli controllati; 43 persone con pregiudizi penali; 14 posti di controllo; 4 violazioni al Codice della Strada contestate; 1 sequestro amministrativo; 1 biglietto d’invito ex art. 15 T.U.L.P.S.; 1 biglietto d’invito ex art. 650 del c.p.

